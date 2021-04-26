Грузинский футболист стал лучшим бомбардиром второго дивизиона Бельгии

Микаутадзе выступает за "Серен" на правах аренды, так как права на футболиста принадлежат французскому "Мецу"

ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе, выступающий за клуб "Серен", стал лучшим бомбардиром второго дивизиона чемпионата Бельгии.

На счету грузинского форварда 19 забитых мячей. Столько же у нападающего "Сен-Жилуаза" - Данте Ванциера. Но дело в том, что с пенальти Микаутадзе забил только два гола, тогда как Ванциер – четыре.

❤️🖤⚽🥇🤴 King @MikautadzeG !



🙏 Avec 1️⃣9️⃣ buts inscrits, Georges Mikautadze coiffe la couronne du meilleur buteur de la D1B @ProLeagueBE !



🔥 La semaine commence bien ! Félicitations à notre goleador ! pic.twitter.com/RMGNRnb8wW — RFC Seraing Officiel (@RfcSeraing167) April 26, 2021

​По итогам чемпионата, "Сен-Жилуаз" занял первое место и получил автоматическую путевку в высший бельгийский дивизион. "Серен" же занял второе место и сыграет в переходных матчах с "Васланд-Бевереном". Игры состоятся 1 и 8 мая.

Микаутадзе выступает за "Серен" на правах аренды, так как права на футболиста принадлежат французскому "Мецу". С большой долей вероятности, следующий сезон грузин проведет уже в "Лиге 1", в составе "темно-бордовых".

В середине марта Микаутадзе, который является гражданином Франции, получил грузинский паспорт и был призван в сборную Грузии по футболу. Его дебют в составе национальной команды состоялся в отборочном матче ЧМ-2022 против Швеции (0:1). Микаутадзе вышел на замену на 84 минуте. Правда, в этой же игре форвард получил небольшое повреждение и был вынужден пропустить матчи против Испании (1:2) и Греции (1:1).

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