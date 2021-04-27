Кварацхелия дал согласие на переход в "Ювентус", пишут СМИ

После феноменальной игры и забитого гола в матче Грузия-Испания ведущие европейские клубы заинтересованы в покупке Кварацхелия

ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия дал согласие на переход в туринский "Ювентус", сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

"Ювентус" сделал шаг вперед в подписании грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия. В конкуренции с "Миланом" у туринского клуба есть соглашение самого футболиста. Вопрос, скорее всего, решен принципиально, и теперь все зависит от того, сыграет или нет "Ювентус" в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне", – пишет издание.

За пять туров до окончания "Серии А" "Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице и пока проходит в зону ЛЧ.

Ранее другое итальянское издание juventusnews24 сообщало, что туринский клуб рассматривает приобретение Кварацхелия, как одно из приоритетных направлений, а спортивный директор команды Фабио Паратич уже начал работу, направленную на покупку грузинского полузащитника.

В свою очередь издание footballfancast.com сообщает, что интерес к Кварацхелия проявляет и английский "Лидс". По информации портала, спортивный директор клуба Виктор Орта проводит переговоры с агентом футболиста о возможном переходе грузинского полузащитника в стан "павлинов".

"После возвращения в АПЛ "Лидс" очень неплохо смотрится в высшем дивизионе (текущее девятое место) и уже сейчас задумывается об усилении состава на следующий сезон. Безусловно, Кварацхелия один из футболистов, к которому клуб проявляет интерес", – пишет издание.

В последние несколько месяцев в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Кварацхелия заинтересованы ведущие европейские клубы: "Ювентус", "Милан", "Наполи", "Аталанта", "Бавария" и "Боруссия". Однако официального предложения в "Рубин" пока не поступало.

По версии авторитетного издания transfermarkt, рыночная стоимость Кварацхелия составляет 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти.

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