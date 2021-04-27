Четвертый тренер ушел в отставку с начала чемпионата Грузии по футболу

ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Главный тренер футбольного клуба "Телави" Реваз Гоциридзе покинул свой пост, говорится в сообщении команды.

Как говорится в сообщении, соглашение о расторжении контракта было достигнуто по обоюдной договоренности. Как и положено в таких случаях, руководство "Телави" поблагодарило специалиста за работу и пожелало Гоциридзе успехов в дальнейшей карьере.

Причиной расторжения контракта стало неудовлетворительное выступление "Телави" в нынешнем розыгрыше Национальной лиги. В 10 проведенных матчах клуб одержал только одну победу (в первом туре), при трех ничьих и шести поражениях.

Исполняющим обязанности главного тренера временно назначен ассистент Гоциридзе – Бесик Абуладзе.

Любопытен тот факт, что Гоциридзе стал уже четвертым главным тренером Национальной лиги, который лишился своего поста с начала чемпионата Грузии. Ранее с занимаемой должности были освобождены Михаил Ашветия ("Торпедо", Кутаиси), Леван Коргалидзе ("Сабуртало", Тбилиси) и Уча Сосиашвили ("Самгурали", Цхалтубо).

После X сыгранных туров лидером Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу является "Динамо" Тбилиси (22 очка). Далее расположились "Динамо" Батуми (19) и "Дила" из Гори (18).

В Национальной лиге чемпионата Грузии по футболу принимают участие 10 клубов. Турнир проходит в четыре круга – каждая из команд играет с соперниками по два раза – дома и на выезде.

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