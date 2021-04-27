Басилашвили стартовал с победы на турнире в Германии

Победа над Монтейро позволила Басилашвили заработать 20 рейтинговых очков и больше пяти с половиной тысяч евро призовых

ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (35 номер в рейтинге АТР) стартовал с победы на турнире из серии АТР-250, проходящем в Мюнхене.

В первом круге Басилашвили не испытал никаких проблем во встрече против Тьяго Монтейро (78) из Бразилии, победив в двух сетах – 6:2, 6:3. Матч продолжался один час и 21 минуту.

Залогом успеха Басилашвили стала отличная первая подача, после которой теннисист выиграл 72 процента мячей. Для сравнения – аналогичный показатель у Монтейро составил всего 51 процент. Прекрасно Басилашвили действовал и на приеме подачи соперника, сумев сделать пять брейков. Свою подачу Басилашвили отдал лишь дважды.

За выход в ¼ финала турнира грузинский теннисист сыграет с победителем пары Федерико Кориа (90, Аргентина) – Норберт Гомбош (95, Словакия).

Победа над Монтейро позволила Басилашвили заработать 20 рейтинговых очков и больше пяти с половиной тысяч евро призовых.

Общий призовой фонд BMW Open составляет 481 тысячу евро, а действующим победителем является Кристиан Гарин из Чили.

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