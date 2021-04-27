19:09 27 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1765
  • 100 RUB4.6059
  • USD3.4534
Поиск
Николоз Басилашвили

Басилашвили стартовал с победы на турнире в Германии

© AP Photo / Peter Dejong
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (93)
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0c/251144440.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210427/251584791/Basilashvili-startoval-s-pobedy-na-turnire-v-Germanii.html

Победа над Монтейро позволила Басилашвили заработать 20 рейтинговых очков и больше пяти с половиной тысяч евро призовых

ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (35 номер в рейтинге АТР) стартовал с победы на турнире из серии АТР-250, проходящем в Мюнхене.

В первом круге Басилашвили не испытал никаких проблем во встрече против Тьяго Монтейро (78) из Бразилии, победив в двух сетах – 6:2, 6:3. Матч продолжался один час и 21 минуту.

Николоз Басилашвили
© AP Photo / Trevor Collens
Грузинский теннисист проиграл в первом круге на турнире в Барселоне

Залогом успеха Басилашвили стала отличная первая подача, после которой теннисист выиграл 72 процента мячей. Для сравнения – аналогичный показатель у Монтейро составил всего 51 процент. Прекрасно Басилашвили действовал и на приеме подачи соперника, сумев сделать пять брейков. Свою подачу Басилашвили отдал лишь дважды.

За выход в ¼ финала турнира грузинский теннисист сыграет с победителем пары Федерико Кориа (90, Аргентина) – Норберт Гомбош (95, Словакия).

Победа над Монтейро позволила Басилашвили заработать 20 рейтинговых очков и больше пяти с половиной тысяч евро призовых.

Общий призовой фонд BMW Open составляет 481 тысячу евро, а действующим победителем является Кристиан Гарин из Чили.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (93)
Теги:
Олег Басилашвили, ATP, теннис

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американские войска покидают Афганистан. Как выглядит война
Американские войска покидают Афганистан: как выглядит война - фото
Намахвани ГЭС и протесты: чем грозит гидроэлектростанция жителям на западе Грузии - видео
Намахвани ГЭС и протесты: чем грозит строительство гидроэлектростанции в Грузии - видео
Внешняя торговля Грузии в 2021 году. Смотрите и удивляйтесь
Внешняя торговля Грузии в 2021 году
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться