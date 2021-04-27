"Зенит" - "Барселона": прогноз на матч плей-офф баскетбольной Евролиги

Как бы ни завершилось противостояние "Зенита" с "Барселоной", питерский клуб уже вписал свое имя в историю Евролиги. "Зенит" стал первым клубом в истории плей-офф турнира, который, заняв восьмое место по итогам регулярного чемпионата, в первом матче обыграл победителя "регулярки". И сделал это на выезде.

Оба матча в Барселоне были очень похожи. Разница лишь в том, что первую игру "Зенит" выиграл (76:74), а вторую проиграл в овертайме (78:81). И совершенно точно можно сказать, что во второй встрече "Барселоне" повезло. Последняя атака матча была за "Зенитом", и Пангос мог сделать счет в серии совсем уж сенсационным – 2:0. Но после броска канадца мяч попал в дужку, а уже в овертайме каталонцы дожали соперника.

© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin Игрок "Барселоны" Адам Ханга

Очевидно – "Барселона" недооценила противника. Все таки регулярный чемпионат "сине-гранатовые" провели очень уверенно, а у "Зенита" были явные спады. Я уверен, главный тренер "Барсы" Шарунас Ясикявичус проведет глубокий анализ двух первых матчей и предстоящие встречи с питерцами его подопечные проведут с максимальной концентрацией.

Стоит также отметить, что в этой паре встретились клубы, у которых лучшая оборона по итогам регулярного чемпионата. "Барселона" в среднем за игру пропускала 72,6 очка, а "Зенит" - 74,9. Именно этим объясняется низкая результативность в обеих встречах между соперниками.

В предстоящей игре букмекеры отдают явное предпочтение гостям. На победу "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 1,47 (против 2,65 у "Зенита"). Но результат мы обойдем стороной. Как мне кажется, команды не станут нарушать традиций и вновь главное внимание уделят оборонительным действиям. Думаю, барьер в 151 очко пробит не будет.

Второе мое предложение – победа "Зенита" с форой. Да, у команды Паскуаля были матчи, когда мяч валился из рук и питерцы за одну четверть упускали преимущество в 11 очков. Но сейчас так не будет. "Зенит" понял, что может играть с "Барселоной" на равных. Тем более, что игра состоится на родном в паркете в присутствии огромного количества болельщиков, чего не было в Барселоне.

Ставка: а) тотал матча меньше 151,5 очка за 1,78 и б) "Зенит" победит с форой (+6,5) за 1,68.