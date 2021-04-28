"Фенербахче" - ЦСКА: прогноз на матч плей-офф баскетбольной Евролиги

По итогам регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА занял второе место, получил преимущество своего паркета в матчах плей-офф и провел "Фенербахче" в Москве настоящий мастер-класс. В первой игре "армейцы" привезли "канарейкам" 16 очков (92:76), а во второй – 11 (78:67). Серия продолжится в Стамбуле, но как мне кажется, от перестановки слагаемых сумма не изменится.

В обеих встречах ЦСКА предстал единым и монолитным коллективом. Если в первой игре оборону "Фенербахче" разрывали Клайберн и Хэккетт (оба набрали по 20 очков), то во второй блистательно сыграли Шенгелия и Курбанов при помощи все того же Хэккетта. Вот уж действительно Итудис выстроил команду по мушкетерскому принципу – один за всех и все за одного.

© photo: Sputnik / Anton Denisov Баскетбол. Евролига. Матч ЦСКА - "Фенербахче"

У "Фенера" с командной игрой явные проблемы. В первом матче гостей тянул бывший игрок ЦСКА – Нандо де Коло (27 очков). Во второй игре француз получил повреждение носа и функции снайпера на себя взял Гудурич (те же 27 очков). Но сложилось ощущение, что за "Фенербахче" играют только эти двое, а лидера, как такового, в команде нет.

Если и в Стамбуле ЦСКА покажет такую же игру как в Москве, то уже в третьем матче "армейцы" могут закрыть серию. Удивительно то, что в предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победа "Фенера" идет за 1,75, против 2,05 у ЦСКА. И это на фоне того, что в турецкой команде есть несколько игроков с положительным тестом на COVID-19.

Исходя из странной букмекерской линии, не стану делать прогноз на исход матча и предложу сосредоточить внимание на первой половине. В пяти последних матчах ЦСКА уходил на перерыв, ведя в счете, – это ставка номер один. А мой второй вариант – тотал "армейцев" в первой четверти. В четырех из последних пяти игр московский клуб набирал минимум 21 очко. Осечка вышла только в матче против АСВЕЛа (18 очков). Думаю, с тем подбором игроков, которые есть у Итудиса в обойме, можно снова попробовать взять результативную игру "армейцев" в стартовом отрезке.

Ставка: а) ЦСКА выиграет первую половину за 2,03 и б) в первой четверти ЦСКА наберет минимум 20 очков за 1,78.

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