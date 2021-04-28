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Сборная Грузии по регби

Сборная Грузии по регби проведет тест-матч с Шотландией в Тбилиси

photo : courtesy of Georgian Rugby Union
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210428/251591719/Sbornaya-Gruzii-po-regbi-provedet-test-match-s-Shotlandiey-v-Tbilisi.html

Матч состоится 17 июля, но стадион, на котором пройдет игра, а также время начала встречи – пока неизвестны

ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. Национальная сборная Грузии по регби проведет в Тбилиси тест-матч с командой Шотландии в июле текущего года, говорится в сообщении Союза регби Грузии.

Матч между сборными Грузии и Румынии по регби
© Sputnik / STRINGER
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Матч состоится 17 июля, но стадион, на котором пройдет игра, а также время начала встречи – пока неизвестны.

Стоит отметить, что это уже второй случай, когда сборная Шотландии сыграет в Тбилиси. Впервые "чертополохи" были в столице Грузии в августе 2019 года. Та встреча завершилась со счетом 44:10 в пользу британцев.

В общей сложности сборные Грузии и Шотландии встречались пять раз и "лелос" проиграли все встречи: 6:15, 16:43, 10:44, 9:36 и 7:48.

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