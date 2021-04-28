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Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле

Домашние отборочные матчи ЧМ-2022 сборная Грузии по футболу проведет в Батуми

photo : Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Матчи отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года у сборной Грузии пройдут в сентябре, октябре и ноябре

ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. Три домашних матча отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Грузии проведет в Батуми. Информацию об этом распространила пресс-служба Федерации футбола Грузии.

Национальная команда Грузии, выступающая в отборочной группе "В", 2 сентября примет на своем поле Косово, 9 октября – Грецию, а 11 ноября – Швецию. Все эти игры состоятся в Батуми.

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на Динамо Арене. Счет 1:0 в пользу грузинской команды
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Также в сообщении отмечается, что в начале июня сборная Грузии проведет два товарищеских матча (оба на выезде): 2 июня подопечные Вилли Саньоля сыграют с Румынией в городе Плоешти, а через четыре дня – с Нидерландами в Энсхеде.

Новый стадион в Батуми был открыт в прошлом году. Арена относится к IV категории УЕФА и вмещает 20 тысяч зрителей.

В отборочном цикле к ЧМ-2022 в Катаре сборная Грузии уже провела три матча – уступила на выезде Швеции (0:1), проиграла в Тбилиси Испании (1:2) и сыграла вничью с Грецией на выезде (1:1). Оба мяча в составе грузинской команды забил Хвича Кварацхелия.

Теги:
Батуми, Чемпионат мира по футболу, Сборная Грузии по футболу

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