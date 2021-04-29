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Владимир Хинчегашвили

Олимпийский чемпион из Грузии пропустит Игры в Токио из-за коронавируса

photo: GeoWrestling / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (234)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210429/251605164/Olimpiyskiy-chempion-iz-Gruzii-propustit-Igry-v-Tokio-iz-za-koronavirusa.html

Заключительный турнир, где разыгрываются лицензии на Олимпиаду, состоится с 6 по 9 мая, но из-за положительного теста грузинский борец пропустит эти соревнования

ТБИЛИСИ, 29 апр – Sputnik. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Владимир (Ладо) Хинчегашвили пропустит Олимпиаду в Токио из-за коронавируса.(ссылка на ОВГ) -

"В самый неподходящий момент – все закончено", - написал Хинчегашвили в одной из соцсетей.

Олимпийские кольца
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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У Хинчегашвили, который выступает в весовой категории до 65 кг, еще нет лицензии на ОИ в Токио. Заключительный турнир, где разыгрываются лицензии на Олимпиаду, состоится в Софии (Болгария) с 6 по 9 мая. Из-за положительного теста на COVID-19 грузинский борец вынужден пропустить эти соревнования.

Пока неизвестно кто заменит Хинчегашвили на турнире в Софии.

Хинчегашвили - Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро (2016) в весовой категории до 57 кг и серебряный призер Игр в Лондоне (2012) в категории до 55 кг. Также на счету грузинского "вольника" победа на чемпионате мира в 2015 году и три высших награды на континентальных первенствах.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа текущего года.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (234)
Теги:
Владимир Хинчегашвили, борьба, Грузия

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