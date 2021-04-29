18:36 29 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1666
  • 100 RUB4.6217
  • USD3.4529
Поиск
Игрок БК Фенербахче Эдгарас Улановас (слева) и игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия

Шенгелия во второй раз в карьере сыграет в "Финале четырех" в Евролиге

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости грузинского баскетбола (109)
4701
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/17/250686176.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210429/251605898/Shengeliya-vo-vtoroy-raz-v-karere-sygraet-v-Finale-chetyrekh-v-Evrolige.html

Первый раз грузинский баскетболист выступал в финале в 2016 году в составе "Басконии" (тогда клуб назывался "Кутча Лабораль")

ТБИЛИСИ, 29 апр – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия во второй раз в карьере сыграет в "Финале четырех" в Евролиге.

ЦСКА в третьем матче плей-офф разгромил на выезде стамбульский "Фенербахче" 85:68, выиграл серию со счетом 3:0 и в восьмой раз подряд вышел в "Финал четырех".

Шенгелия провел на паркете 26 с половиной минут и за это время набрал шесть очков, сделал четыре подбора и отдал одну результативную передачу. Лучшим игроком матча был признан форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 34 очка.

Шенгелия во второй раз в карьере сыграет в "Финале четырех". Первый раз это произошло в 2016 году в составе "Басконии" (тогда клуб назывался "Кутча Лабораль"). Тогда, в матче за третье место, испанцы уступили российскому "Локомотиву-Кубань" (75:85).

Шенгелия перешел в ЦСКА из "Басконии" летом прошлого года. Контракт 29-летнего баскетболиста с "армейцами" рассчитан на три года.

Действующим победителем Евролиги является ЦСКА.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Новости грузинского баскетбола (109)
Теги:
Торнике Шенгелия, Евролига, баскетбол

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Верующие в церкви. Предпасхальные дни. Вербное воскресенье
Страстная неделя: как верующие Грузии посещают храмы в масках - фото
Забастовки в Грузии: рабочие Руставского азота требуют повышения зарплат - видео
Забастовки в Грузии: рабочие "Руставского азота" требуют повышения зарплат - видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться