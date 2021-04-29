Первый раз грузинский баскетболист выступал в финале в 2016 году в составе "Басконии" (тогда клуб назывался "Кутча Лабораль")

ТБИЛИСИ, 29 апр – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия во второй раз в карьере сыграет в "Финале четырех" в Евролиге.

ЦСКА в третьем матче плей-офф разгромил на выезде стамбульский "Фенербахче" 85:68, выиграл серию со счетом 3:0 и в восьмой раз подряд вышел в "Финал четырех".

Шенгелия провел на паркете 26 с половиной минут и за это время набрал шесть очков, сделал четыре подбора и отдал одну результативную передачу. Лучшим игроком матча был признан форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 34 очка.

Шенгелия во второй раз в карьере сыграет в "Финале четырех". Первый раз это произошло в 2016 году в составе "Басконии" (тогда клуб назывался "Кутча Лабораль"). Тогда, в матче за третье место, испанцы уступили российскому "Локомотиву-Кубань" (75:85).

Шенгелия перешел в ЦСКА из "Басконии" летом прошлого года. Контракт 29-летнего баскетболиста с "армейцами" рассчитан на три года.

Действующим победителем Евролиги является ЦСКА.

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