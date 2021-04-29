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Николоз Басилашвили

Грузинский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Германии

photo : courtesy of Qatar Tennis / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (94)
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Благодаря выходу в ¼ финала BMW Open Басилашвили заработал 45 рейтинговых очков и чуть больше восьми тысяч евро призовых

ТБИЛИСИ, 29 апр – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (35 номер в рейтинге АТР) вышел в ¼ финала теннисного турнира из серии АТР-250 в Мюнхене.

В матче второго круга Басилашвили в двух сетах – 6:4, 6:2 - обыграл Галан Ривероса (115) из Колумбии. Встреча продолжалась один час и 18 минут.

Николоз Басилашвили
© AP Photo / Trevor Collens
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили поднялся в рейтинге АТР

Грузинский теннисист показал очень уверенную игру, сделав четыре брейка (свою подачу Басилашвили отдал лишь раз). Стоит также отметить, что Басилашвили значительно превзошел соперника в выигранных мячах после второй подачи – 60 процентов против 29 у Ривероса.

За выход в полуфинал Басилашвили сыграет с Норбертом Гомбошем (95) из Словакии, который также в двух партиях (6:4, 6:1) обыграл Федерико Кориа из Аргентины. Басилашвили и Гомбош встречались только один раз – в 2020 году на турнире в Австрии. Тогда победа осталась за словацким теннисистом (7:6, 6:2).

Благодаря выходу в ¼ финала BMW Open, Басилашвили заработал 45 рейтинговых очков и чуть больше восьми тысяч евро призовых.

Общий призовой фонд BMW Open составляет 481 тысячу евро, а действующим победителем является Кристиан Гарин из Чили.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (94)
Теги:
Грузия, Николоз Басилашвили, теннис

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