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Матч между сборными Грузии и Германии по баскетболу

Определились соперники сборной Грузии на чемпионате Европы по баскетболу

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Новости грузинского баскетбола (110)
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Sputnik Грузия
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По результатам жеребьевки в группе "А" вместе с Грузией сыграют: Испания, Россия, Турция, Бельгия и Болгария

ТБИЛИСИ, 29 апр – Sputnik. Национальная сборная Грузии по баскетболу узнала имена всех соперников по группе на чемпионате Европы, который состоится в 2022 году.

По результатам жеребьевки, которая состоялась в Берлине, в группе "А" вместе с Грузией сыграют: Испания, Россия, Турция, Бельгия и Болгария.

Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа "В": Германия, Литва, Франция, Словения, Венгрия, Босния и Герцеговина.

Группа "С": Италия, Эстония, Греция, Хорватия, Украина, Великобритания.

Группа "D": Чехия, Польша, Сербия, Финляндия, Израиль, Нидерланды.

Еще до начала жеребьевки было известно, что вместе с Грузией в одной группе сыграют Россия и Турция. Сегодня определился полный состав группы "В".

Сборная Грузии по баскетболу в матче против команды Германии
© photo: Sputnik / STRINGER
В сборной Грузии по баскетболу появился еще один американец

Согласно регламенту Евробаскета, 24 сборные разбиты на четыре группы, по шесть команд в каждой. В стадию плей-офф (1/8 финала) выйдут по четыре сборные из каждой группы.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах: Грузии, Германии, Италии и Чехии.

Сборная Грузии в пятый раз подряд примет участие в Евробаскете. Самым успешным выступлением нашей команды на ЧЕ можно назвать дебют, который состоялся в 2011 году. Тогда грузинские баскетболисты преодолели первый групповой этап и в итоговом протоколе заняли 11 место.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Словении.

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Темы:
Новости грузинского баскетбола (110)
Теги:
Чемпионат Европы по баскетболу, баскетбол, Грузия

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