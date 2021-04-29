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Лаша Талахадзе (Грузия) во время соревнований

Лаша Талахадзе установил мировой рекорд, но на тренировке

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1112)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210429/251612182/Lasha-Talakhadze-ustanovil-mirovoy-rekord-no-na-trenirovke.html

Грузинский тяжелоатлет является действующим мировым рекордсменом в обеих дисциплинах и по сумме двоеборья

ТБИЛИСИ, 29 апр – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе установил мировой рекорд в толчке во время одной из своих тренировок. Видео "попытки" Талахадзе выложил на своей странице в Facebook.

Талахадзе поднял штангу весом в 270 (!) кг, улучшив свой же мировой рекорд на шесть килограммов. К сожалению, рекорды, установленные не на официальных соревнованиях, в зачет не идут.

Талахадзе является действующим мировым рекордсменом в обеих дисциплинах и по сумме двоеборья: в рывке – 222 кг, в толчке – 264 кг, и 485 кг по сумме двух упражнений. Кстати, рекорды в рывке и в двоеборье "Грузинский Голиаф" улучшил на недавнем чемпионате Европы в Москве.

Талахадзе – Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро (2016), четырехкратный чемпион мира и пятикратный победитель континентальных первенств.

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Темы:
Спорт в Грузии (1112)
Теги:
Новый рекорд, Лаша Талахадзе, Грузия

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