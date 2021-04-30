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Сборная Грузии по футболу. Футболист Качарава

Польский клуб не собирается выкупать нападающего сборной Грузии по футболу

photo : Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Будни грузинского футбола в Европе (188)
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Права на Качарава принадлежат кипрскому "Анортосису", но текущий сезон нападающий проводит в "Лехе" на правах аренды

ТБИЛИСИ, 30 апр – Sputnik. Польский футбольный клуб "Лех" (Познань) не собирается выкупать права на форварда сборной Грузии – Нику Качарава, сообщает издание Goal.Рhilnews.

Права на Качарава принадлежат кипрскому "Анортосису", но текущий сезон нападающий проводит в "Лехе" на правах аренды. Как отмечает издание, сумма выкупа составляет 200-250 тысяч евро, но руководство польского клуба приняло решение не продлевать контракт с Качарава.

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photo: Georgian Football Federation / FB
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За "Лех" 27-летний Качарава провел 14 матчей во всех турнирах и забил всего один гол. В декабре прошлого года нападающий получил серьезную травму, от которой до сих пор не восстановился.

Таким образом, после завершения чемпионата Польши, Качарава вернется в "Анортосис", с которым его связывают контрактные обязательства до лета 2022 года.

В составе сборной Грузии Качарава провел 23 матча, в которых забил три гола и отметился двумя результативными передачами.

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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (188)
Теги:
Ника Качарава, Сборная Грузии по футболу, футбол, Грузия

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