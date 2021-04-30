Джано Ананидзе стал футболистом "Динамо" Тбилиси

Срок соглашения между 28-летним Ананидзе и "Динамо" рассчитан по системе 1+1 с возможностью автоматического продления контракта

ТБИЛИСИ, 30 апр – Sputnik. Бывший полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе подписал контракт с "Динамо" Тбилиси, сообщает сайт столичной команды.

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Срок соглашения между 28-летним Ананидзе и "Динамо" рассчитан по системе 1+1. Это значит, что по окончании текущего сезона контракт с полузащитником может быть продлен еще на один год.

Финансовая сторона сделки не разглашается.

С сентября прошлого года Ананидзе находился в статусе свободного агента. Полузащитник подписал контракт с волгоградским "Ротором", но из-за травмы буквально через месяц соглашение между футболистом и клубом было расторгнуто. За "Ротор" Ананидзе не сыграл ни одного матча. До приезда в Волгоград грузинский полузащитник полгода провел в кипрском "Анортосисе".

Стоит отметить, что последние несколько недель Ананидзе тренировался вместе с футболистами "Динамо" Батуми.

Большую часть своей карьеры Ананидзе провел в московском "Спартаке", проведя в составе "красно-белых" 11 лет с непродолжительными арендами в "Ростов" и "Крылья Советов". В общей сложности за "народную команду" полузащитник провел 146 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 17 результативных передач.

Что касается "Динамо" Тбилиси, то после XI туров в Национальной лиге чемпионата Грузии столичный клуб набрал 25 очков и является единоличным лидером.

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