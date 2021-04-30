"Рубин" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу

ТБИЛИСИ, 30 апр – Sputnik. За три тура до завершения чемпионата России по футболу в турнирной таблице такая плотность, что после каждого матча происходят существенные рокировки. Речь идет как о борьбе за места в еврокубках, так и о сохранении прописки в РПЛ.

Матч в Казани между "Рубином" и "Динамо" относится к первой категории. Оба клуба набрали по 46 очков, но "Рубин" занимает четвертое место и в еврокубки попадает, а "Динамо" на седьмой позиции и пока находится вне евротурнирнов.

Кстати, оба клуба свои матчи прошлого тура синхронно проиграли с одинаковым счетом 0:1. И если поражение "Рубина" объяснить можно (на поле отсутствовали два лидера атаки – Кварацхелия из-за травмы, а Макаров по причине дисквалификации), то проигрыш "Динамо" выглядит нелогичным. Подопечные Сандро Шварца владели подавляющим игровым и территориальным преимуществом, но за 90 минут так и не забили. А уже в компенсированное арбитром время точный удар Глушенкова принес победу "Химкам".

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Болельщики "Динамо" перед началом матча

Однозначно можно сказать, что предстоящий матч получится очень принципиальным. Особенно это относится к динамовцам, у которых очень сложный календарь в оставшихся играх. После "Рубина" "бело-голубым" предстоит сыграть с "Локомотивом" и ЦСКА, которые также ведут борьбу за самые высокие места.

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям. На победу "Динамо" можно поставить с коэффициентом 2,55 (против 2,75 у "Рубина"). Но эти позиции я бы вообще не стал рассматривать. Матч в Казани на три результата и ни один нельзя будет назвать сенсационным. Исходя из турнирной ситуации, главное для команд будет не проиграть, поэтому оборона станет на первое место. Но при этом гол – обязательно вскроет игру. И тут уже либо пропустившая сторона побежит отыгрываться и забьет, либо пропустит второй в контратаке. Думаю, в этой встрече мы увидим с вами два или три забитых гола.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 2,0