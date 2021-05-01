"Краснодар" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

ТБИЛИСИ, 1 мая – Sputnik. Программу первого игрового дня XXVIII тура РПЛ закроет южное дерби России, в котором встретятся "Краснодар" и "Сочи". И если хозяевам в нынешнем сезоне уже ничего не нужно, то гости по-прежнему ведут борьбу за попадание в зону еврокубков.

Апрель для обоих клубов выдался непростым. Неудачные результаты "Краснодара" привели к отставке Мурада Мусаева и назначению на пост главного тренера Виктора Гончаренко. Под его руководством "быки" сыграли вничью с "Зенитом" (2:2) и в прошлом туре победили обескровленный "Рубин" (1:0). Теперь главная задача "Краснодара" – достойно завершить сезон и начать строить новую команду для нового сезона.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Игроки "Сочи" радуются забитому мячу

Что касается "Сочи", то "барсы" в начале апреля потерпели два поражения подряд – от "Рубина" (0:1) и "Зенита" (1:2), вылетели из Кубка России и потеряли место в еврокубковой зоне. Но Владимир Федотов сумел найти нужные слова, и в двух последних турах сочинцы победили – ЦСКА (2:1) и "Уфу" (3:2). При чем матч против борющихся за выживание "горожан" получился для команды очень сложным. Лишь в компенсированное арбитром время Нобоа принес победу "Сочи".

Набранные шесть очков позволили "барсам" вернуться в борьбу за еврокубки. Они сейчас располагаются на пятом месте с 46 очками и уступают "Рубину" лишь по дополнительным показателям. Так что для "Сочи" еще ничего не потеряно.

Несмотря на сумасшедшую мотивацию гостей, букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу "Краснодара" можно поставить с коэффициентом 2,28 (против 3,05 у "Сочи"). Лично мне кажется, что в данном случае "Сочи" недооценивают. После "Краснодара" подопечным Федотова предстоит сыграть с тонущим "Ротором" и немотивированными "Химками". Гипотетически – это шесть очков. Поэтому проигрывать в южном дерби "барсам" никак нельзя.

Ставка: "Сочи" не проиграет за 1,67.

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