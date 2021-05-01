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Ника Квеквескири. Матч между сборными Грузии и Беларуси в рамках Лиги наций УЕФА

Польский клуб продлил соглашение с полузащитником сборной Грузии по футболу

© photo: AFP 2020 / VANO SHLAMOV
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (235)
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Sputnik Грузия
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За время своего пребывания в "Лехе" Квеквескири провел за клуб 10 матчей (девять в чемпионате Польше и один в Кубке страны)

ТБИЛИСИ, 1 мая – Sputnik. Опорный полузащитник сборной Грузии по футболу Ника Квеквескири продлил соглашение с польским "Лехом" до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

Тренировка сборной Грузии по футболу
photo: Georgian Football Federation / FB
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Квеквескири присоединился к "Леху" в январе этого года, проведя до этого три сезона в казахстанском "Тоболе". Срок соглашения между полузащитником и клубом из Познани был рассчитан до окончания текущего сезона. Однако в контракте был пункт, согласно которому договор между "Лехом" и 28-летним футболистом может быть продлен на два года.

"Ника своей игрой на поле доказал, что он полезен команде. Он очень опытный футболист – провел 36 матчей за национальную сборную. Он умеет играть под высоким давлением на высочайшем уровне. Так что в следующем сезоне у нас не будет проблем в опорной зоне", – дал оценку игре грузинского футболиста спортивный директор "Леха" Томаш Жонса.

А вот как сам Квеквескири прокомментировал подписание нового контракта:

"Я очень рад новому соглашению. С тех пор, как я пришел в команду, в каждом матче стараюсь показать себя с наилучшей стороны. Думаю, что я заслужил продление контракта. На поле я доказал, что являюсь полезным футболистом для клуба. В следующем сезоне "Лех" отмечает свое столетие, и я рад, что приму участие в этом событии. Следующий сезон станет для нас особенным, и мы сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков", – сказал Квеквескири.

За время своего пребывания в "Лехе" Квеквескири провел за клуб 10 матчей (девять в чемпионате Польше и один в Кубке страны).

За три тура до завершения чемпионата Польши "Лех" набрал 33 очка и занимает 10 место в турнирной таблице.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (235)
Теги:
Сборная Грузии по футболу, Ника Квеквескири

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