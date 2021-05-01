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Тренировка женской сборной Грузии по футболу

Женская сборная Грузии по футболу узнала соперниц по отбору на ЧМ-2023

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1113)
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В отборочном турнире прошлого чемпионата мира среди женщин, сборная Грузии не преодолела стадию предварительного квалификационного раунда

ТБИЛИСИ, 1 мая – Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу сыграет в отборочной группе "А" чемпионата мира 2023 года с командами Швеции, Финляндии, Ирландии и Словакии. Таковы результаты жеребьевки, состоявшейся в УЕФА.

Женская сборная Грузии по футболу
photo: Georgian Football Federation / FB
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По итогам жеребьевки 51 европейскую команду разбили на девять групп. Квалификация ЧМ-2023 стартует в сентябре этого года и продлится до сентября 2022 года.

По регламенту победители девяти отборочных групп напрямую выходят в финальную стадию ЧМ, которая пройдет в Австралии и Новой Зеландии. Девять обладателей вторых мест в октябре 2022 года сыграют в стыковых матчах.

При этом необходимо отметить, что три лучших обладателя вторых мест сразу попадают во второй раунд стыковых матчей, а шесть оставшихся сборных проведут три одноматчевых поединка в первом раунде. Победитель каждой пары выходит во второй раунд плей-офф, где также состоятся три одноматчевых поединка.

Два победителя стыковых матчей с лучшими коэффициентами выходят в финальную стадию турнира, а третий победитель стыков во втором раунде сыграет в межконтинентальном плей-офф.

Таким образом, Европа на женском ЧМ-2023 будет представлена минимум 11 сборными, а максимум – 12.

Женская сборная Грузии по футболу
photo: GFF
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В отборочном турнире прошлого чемпионата мира среди женщин, сборная Грузии не преодолела стадию предварительного квалификационного раунда, заняв в группе с Казахстаном, Латвией и Эстонией третье место.

Чемпионат мира по футболу 2023 года среди женщин пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 10 июля по 20 августа.

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Темы:
Спорт в Грузии (1113)

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