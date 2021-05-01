Николоз Басилашвили вышел в финал турнира в Германии

ТБИЛИСИ, 1 мая – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (35 номер в рейтинге АТР) вышел в финал теннисного турнира из серии АТР-250 в Мюнхене.

В полуфинале Басилашвили в двух сетах – 6:1, 6:2 – уверенно разобрался с Каспером Руудом (24) из Норвегии. Матч продолжался всего один час и 12 минут.

Обе партии прошли при подавляющем преимуществе грузинского теннисиста. Басилашвили пять раз сумел взять подачу Рууда, не отдав своей ни разу. Более того, за весь матч у норвежца был только один брейк-поинт. Это случилось во втором гейме первого сета.

Стоит также отметить, что и Басилашвили, и Рууду пришлось сегодня дважды выходить на корты. Из-за дождя оба теннисиста не смогли накануне доиграть свои четвертьфиналы. В итоге Басилашвили "дожал" Норберта Гомбоша (95) из Словакии – 6:4, 6:4, а Рууд взял верх над Джоном Миллманом (40) из Австралии – 6:3, 6:4.

В финале турнира Басилашвили встретится с хозяином корт – Ян-Леннард Штруффом (44). В своем полуфинале немецкий теннисист обыграл Илью Ивашку (107) из Беларуси – 6:4, 6:1.

Басилашвили и Штруфф сыграют между собой в восьмой раз. На данный момент счет в очном противостоянии 4:3 в пользу немецкого теннисиста. Последний раз соперники пересекались в середине апреля этого года на турнире в Кальяри. Тогда в трех партиях победил Басилашвили – 7:5, 4:6, 6:3.

Выход в финал мюнхенского турнира принес Басилашвили 150 рейтинговых очков и 16 тысяч евро призовых. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что в обновленном рейтинге АТР, Басилашвили поднимется на несколько позиций. Если же грузину удастся победить в Мюнхене, то он вернется в топ-30 сильнейших теннисистов мира.

Общий призовой фонд BMW Open составляет 481 тысячу евро, а действующим победителем является Кристиан Гарин из Чили.

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