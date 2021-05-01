"Химки" - "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Химки" и "Урал"

Программу второго игрового дня XXVIII тура чемпионата России по футболу откроет противостояние между "Химками" и "Уралом", клубами, которые, по большому счету, уже просто доигрывают сезон.

Весеннюю часть РПЛ "Химки" провели выше всяких похвал. В восьми матчах подопечные Игоря Черевченко одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. Однако даже 16 набранных очков не позволили "красно-черным" вести борьбу за попадание в зону еврокубков – уж слишком некачественной получилась первая часть сезона.

Отсутствие мотивации не помешало "Химкам" в прошлом туре отобрать у "Динамо" три жизненно важных очка. Отбиваясь фактически весь матч на "ВТБ Арене", гости забили в уже компенсированное арбитром время. Отличился Максим Глушенков. "Химкам" – ничего, а вот динамовцы могут пролететь мимо еврокубков.

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – "Урал"

Что касается "Урала", то "шмели" опережают зону стыковых матчей на восемь очков и в теории над клубом еще довлеет угроза вылета из РПЛ. Но это только в теории. В оставшихся трех турах ближайшему "преследователю" "Урала" – тульскому "Арсеналу" – предстоит сыграть со "Спартаком", "Рубином" (борющимися за еврокубки) и "Уфой" (являющейся прямым конкурентом "канониров"). Даже самый преданный болельщик "Арсенала" вряд ли может рассчитывать на девять очков в этих трех играх.

Поэтому "Урал" может спокойно доигрывать чемпионат, как говорится – в свое удовольствие.

Исходя из сказанного, я предположу, что матч между "Химками" и "Уралом" получится достаточно открытым и ярким. Футболисты могут позволить себе немного покуролесить, а наставники поэкспериментировать с составами. Думаю, в предстоящей игре мы увидим достаточное количество голов. Поэтому мой вариант ставки – минимум три мяча мы видим.

Ставка: в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,21.