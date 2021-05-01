21:53 01 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1818
  • 100 RUB4.6439
  • USD3.4503
Поиск
LIVE:
Футбол. РПЛ. Матч Химки — ЦСКА

"Химки" - "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1084)
12 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/05/250258227.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210501/251624862/Khimki--Ural-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Химки" и "Урал"

Программу второго игрового дня XXVIII тура чемпионата России по футболу откроет противостояние между "Химками" и "Уралом", клубами, которые, по большому счету, уже просто доигрывают сезон.

Весеннюю часть РПЛ "Химки" провели выше всяких похвал. В восьми матчах подопечные Игоря Черевченко одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. Однако даже 16 набранных очков не позволили "красно-черным" вести борьбу за попадание в зону еврокубков – уж слишком некачественной получилась первая часть сезона.

Отсутствие мотивации не помешало "Химкам" в прошлом туре отобрать у "Динамо" три жизненно важных очка. Отбиваясь фактически весь матч на "ВТБ Арене", гости забили в уже компенсированное арбитром время. Отличился Максим Глушенков. "Химкам" – ничего, а вот динамовцы могут пролететь мимо еврокубков.

 

Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – Урал
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – "Урал"

Что касается "Урала", то "шмели" опережают зону стыковых матчей на восемь очков и в теории над клубом еще довлеет угроза вылета из РПЛ. Но это только в теории. В оставшихся трех турах ближайшему "преследователю" "Урала" – тульскому "Арсеналу" – предстоит сыграть со "Спартаком", "Рубином" (борющимися за еврокубки) и "Уфой" (являющейся прямым конкурентом "канониров"). Даже самый преданный болельщик "Арсенала" вряд ли может рассчитывать на девять очков в этих трех играх.

Поэтому "Урал" может спокойно доигрывать чемпионат, как говорится – в свое удовольствие.

Исходя из сказанного, я предположу, что матч между "Химками" и "Уралом" получится достаточно открытым и ярким. Футболисты могут позволить себе немного покуролесить, а наставники поэкспериментировать с составами. Думаю, в предстоящей игре мы увидим достаточное количество голов. Поэтому мой вариант ставки – минимум три мяча мы видим.

Ставка: в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,21.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1084)
Теги:
Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кахи Кавсадзе в фильме Белое солнце пустыни
Лучшие роли Кахи Кавсадзе в кино: памяти великого актера – фото
Прямая трансляция - Фестиваль Дорога на Ялту
Прямая трансляция – Фестиваль "Дорога на Ялту"
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться