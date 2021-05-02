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Футбол. РПЛ. Матч Спартак — Сочи

"Арсенал" - "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1085)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Химки" и "Урал"

В прошлом туре московский "Спартак", победив в столичном дерби ЦСКА (1:0), сделал значительный шаг в направлении Лиги чемпионов УЕФА. Теперь от "Локомотива" "народную команду" отделяет всего два очка. Учитывая, что "железнодорожникам" предстоит сыграть с "Зенитом", у "Спартака" не такая уж и плохая позиция для финишного рывка.

Подопечные Доменико Тедеско могли бы чувствовать себя значительно лучше, не проиграй они до ЦСКА два матча подряд. Сначала "Локомотиву" (0:2), а потом "Уфе" (0:3). Причем "Уфе", борющейся за выживание, московский клуб проиграл совершенно заслуженно. Сзади "Спартак" подпирают сразу несколько клубов, поэтому если Тедеско рассчитывает на что-то серьезное, немецкий специалист должен избежать подобных провалов в оставшихся матчах.

Футбол. Кубок России. Матч Зенит – Арсенал
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Футбол. Кубок России. Матч "Зенит" – "Арсенал"

Что касается "Арсенала", то тульский клуб борется за сохранение места в зоне стыковых матчей. "Канониры" уже вряд ли сумеют напрямую сохранить прописку в РПЛ, и главная задача Дмитрия Парфенова – не опуститься ниже – в зону прямого вылета в ФНЛ.

Задача, надо отметить, непростая. В оставшихся трех турах "Арсеналу" предстоит сыграть со "Спартаком", "Рубином" и "Уфой". Всем соперникам очки нужны, как воздух.

В предстоящей игре букмекеры отдают преимущество "Спартаку". Победа гостей оценивается коэффициентом 1,65 (против 5,4 у хозяев). Однако исходя из турнирной мотивации обоих клубов, я бы предложил рассмотреть вариант, при котором голы будут в обе стороны. Да, за "Арсенал" не сыграет Евгений Луценко, но даже без лучшего бомбардира "канониры" обязаны искать счастья у чужих ворот. Ну а в том, что "Спартак" забьет, – я практически не сомневаюсь.

Ставка: обе команды забьют за 1,83.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1085)
Теги:
Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч

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