"Арсенал" - "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу

В прошлом туре московский "Спартак", победив в столичном дерби ЦСКА (1:0), сделал значительный шаг в направлении Лиги чемпионов УЕФА. Теперь от "Локомотива" "народную команду" отделяет всего два очка. Учитывая, что "железнодорожникам" предстоит сыграть с "Зенитом", у "Спартака" не такая уж и плохая позиция для финишного рывка.

Подопечные Доменико Тедеско могли бы чувствовать себя значительно лучше, не проиграй они до ЦСКА два матча подряд. Сначала "Локомотиву" (0:2), а потом "Уфе" (0:3). Причем "Уфе", борющейся за выживание, московский клуб проиграл совершенно заслуженно. Сзади "Спартак" подпирают сразу несколько клубов, поэтому если Тедеско рассчитывает на что-то серьезное, немецкий специалист должен избежать подобных провалов в оставшихся матчах.

© photo: Sputnik / Alexey Danichev Футбол. Кубок России. Матч "Зенит" – "Арсенал"

Что касается "Арсенала", то тульский клуб борется за сохранение места в зоне стыковых матчей. "Канониры" уже вряд ли сумеют напрямую сохранить прописку в РПЛ, и главная задача Дмитрия Парфенова – не опуститься ниже – в зону прямого вылета в ФНЛ.

Задача, надо отметить, непростая. В оставшихся трех турах "Арсеналу" предстоит сыграть со "Спартаком", "Рубином" и "Уфой". Всем соперникам очки нужны, как воздух.

В предстоящей игре букмекеры отдают преимущество "Спартаку". Победа гостей оценивается коэффициентом 1,65 (против 5,4 у хозяев). Однако исходя из турнирной мотивации обоих клубов, я бы предложил рассмотреть вариант, при котором голы будут в обе стороны. Да, за "Арсенал" не сыграет Евгений Луценко, но даже без лучшего бомбардира "канониры" обязаны искать счастья у чужих ворот. Ну а в том, что "Спартак" забьет, – я практически не сомневаюсь.

Ставка: обе команды забьют за 1,83.