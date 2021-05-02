Грузинский боец одержал шестую победу подряд на турнирах под эгидой UFC

Поединок между Двалишвили и Стаманном дважды переносился - первый раз из-за травмы у одного спортсмена, а затем из-за коронавируса у другого

ТБИЛИСИ, 2 мая – Sputnik. Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, по прозвищу "Машина", одержал победу в рамках турнира UFC Berac 25 в Лас-Вегасе.

В поединке легчайшего дивизиона UFC Двалишвили единогласным решением судей победил американца Коди Стаманна. Бой продолжался три раунда.

"Я безумно рад, что смог одержать победу и одолеть бойца из топ-15. Теперь мне нужен кто угодно из топ-10 или топ-5. Я всем доказал, что у меня большой потенциал. Я заслужил громкий бой, дайте мне Доминика Круза", - так прокомментировал свой успех Двалишвили.

Изначально поединок между Двалишвили и Стаманном должен был состояться в декабре прошлого года, но тогда бой пришлось отложить из-за травмы американца. Не смогли соперники встретиться и в феврале. На этот раз причиной стал коронавирус, который обнаружили у Двалишвили.

Стоит отметить, что для Двалишвили победа над Стаманном стала шестой подряд в UFC.

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