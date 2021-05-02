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Теннисист Николоз Басилашвили

Грузинский теннисист выиграл турнир АТР в Германии

© AP Photo / Trevor Collens
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (96)
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Sputnik Грузия
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Для Басилашвили победа в Мюнхене стала пятой в карьере и второй в нынешнем сезоне на турнирах из серии АТР

ТБИЛИСИ, 2 мая – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (35 номер в рейтинге АТР) стал победителем турнира из серии АТР-250 в Мюнхене.

В финале Басилашвили в двух сетах – 6:4, 7:6, обыграл хозяина корт Ян-Леннарда Штруффа (44). Матч продолжался почти полтора часа.

Для Басилашвили победа в Мюнхене стала пятой в карьере и второй в нынешнем сезоне на турнирах из серии АТР.

Встреча получилась равной, и можно сказать, что исход противостояния решил один гейм – первый. Именно тогда Басилашвили взял подачу Штруффа, и это был единственный брейк в матче. Стоит также отметить, что грузинский теннисист значительно лучше своего соперника действовал на розыгрыше второй подачи. Басилашвили выиграл 75 процентов мячей, против 55 у Штруффа.

​Стоит также отметить, что после этой победы счет в личных встречах между Басилашвили и Штруффов сравнялся и стал 4:4.

Победа на BMW Open принесла Басилашвили 250 рейтинговых очков и почти 22 тысячи евро призовых. С уверенностью можно сказать, что в обновленном рейтинге АТР, который будет опубликован в понедельник, 3 мая, Басилашвили поднимется на несколько позиций и вернется в топ-30 сильнейших теннисистов мира.

До победы в Мюнхене Басилашвили выиграл четыре титула АТР: дважды в Гамбурге (2018, 2019), в Пекине (2018) и в Дохе (2021).

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (96)
Теги:
ATP, теннис, Николоз Басилашвили

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