"Рубин" определился с ценой за Хвичу Кварацхелия

С конкретными предложениями в "Рубин" по переходу 20-летнего Кварацхелия уже обратились несколько европейских топ-клубов

ТБИЛИСИ, 2 мая – Sputnik. Казанский "Рубин", за который выступает полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия, готов расстаться с футболистом не менее, чем за 30 миллионов евро, заявил спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский изданию Eurostavka.

"Наша цена за Хвичу – 30 миллионов евро", - заявил Яровинский.

Ранее сообщалось, что с конкретными предложениями в "Рубин" по переходу 20-летнего Кварацхелия уже обратились несколько европейских топ-клубов. Предметный интерес к грузинскому полузащитнику проявляет и французский "Монако".

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти.

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