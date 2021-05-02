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Хвича Кварацхелия. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на Динамо Арене. Счет 1:0 в пользу грузинской команды

"Рубин" определился с ценой за Хвичу Кварацхелия

© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (150)
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С конкретными предложениями в "Рубин" по переходу 20-летнего Кварацхелия уже обратились несколько европейских топ-клубов

ТБИЛИСИ, 2 мая – Sputnik. Казанский "Рубин", за который выступает полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия, готов расстаться с футболистом не менее, чем за 30 миллионов евро, заявил спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский изданию Eurostavka.

Игрок Рубина Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsin
Кварацхелия дал согласие на переход в "Ювентус", пишут СМИ

"Наша цена за Хвичу – 30 миллионов евро", - заявил Яровинский.

Ранее сообщалось, что с конкретными предложениями в "Рубин" по переходу 20-летнего Кварацхелия уже обратились несколько европейских топ-клубов. Предметный интерес к грузинскому полузащитнику проявляет и французский "Монако".

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти.

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Темы:
Грузинские футболисты в России (150)
Теги:
клуб "Рубин", Хвича Кварацхелия, Чемпионат России по футболу, футбол

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