Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили принимает поздравления

Нона Гаприндашвили в 16 лет взошла на шахматный трон и пять раз доказывала, что она сильнейшая в мире

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил пятикратную чемпионку мира по шахматам Нону Гаприндашвили с 80-летним юбилеем.

Легендарная грузинская шахматистка отмечает юбилей>>

"Поздравляю легендарную грузинскую шахматистку Нону Гаприндашвили с 80-летним юбилеем. Особый талант и самоотверженность госпожи Ноны принесли нашей стране большие успехи. Ее имя связано только с победой и наполняет всех грузин национальной гордостью", - пишет Гарибашвили на собственной странице в Facebook.

По словам Гарибашвили, грузинский народ высоко ценит заслуги величайшей шахматистки мира и настоящего патриота Грузии.

"Еще раз поздравляю госпожу Нону с днем рождения и желаю ей здоровья, долголетия и побед", - отметил Гарибашвили.

С юбилеем Гаприндашвили поздравила и министр культуры, спорта и молодежи Теа Цулукиани. По ее словам, грузинский спорт богат успешными и титулованными людьми, которые смогли принести Грузии на международной арене впечатляющие победы.

По словам Цулукиани, Грузия особенно гордится победами тех спортсменов, которые в разных видах спорта создали целую эпоху. Именно такой является Нона Гаприндашвили, пятикратная чемпионка мира и одиннадцатикратная победительница олимпиад по шахматам, международный мастер среди женщин и мужчин, первая обладательница шахматного "Оскара", лауреат European Golden Pawn, кавалер президентского ордена Сияния, Орденов Вахтанга Горгасали первой степени и Ордена Чести и многих других правительственных наград.

"Легендарная грузинская шахматистка великолепными победами и незабываемой карьерой вписала свое имя в историю мировых шахмат. Госпожа Нона Гаприндашвили, вместе с еще одной легендой грузинского шахмат Маей Чибурданидзе подняла на новую высоту женские шахматы в мире и своеобразной шахматной революцией сравняла их с мужскими шахматами. С огромнейшим уважением поздравляю госпожу Нону Гаприндашвили с 80-летним юбилеем и желаю ей здоровья и долгих лет", - написала Цулукиани в Facebook.

Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети).

В 1978 году она вошла в историю шахмат, став первой женщиной-гроссмейстером. Она выиграла женскую секцию в категории 65 лет и старше на чемпионате мира среди взрослых в Бухаресте, Румыния, в ноябре 2019 года.

Гаприндашвили является международным гроссмейстером среди женщин и среди мужчин. Играть в шахматы она начала в пять лет. С 12-ти занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии. А дальше пошел ее мировой взлет. В 16 лет она заняла шахматный трон и удерживала его долгие годы.

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