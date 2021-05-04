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Встреча сборных Грузии и Франции по регби в рамках чемпионата мира U20

Сборная Грузии по регби сыграет с Францией в тест-матче

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Новости грузинского регби (189)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210504/251638557/Sbornaya-Gruzii-po-regbi-sygraet-s-Frantsiey-v-test-matche.html

Сборные уже встречались один раз в чемпионате мира во Франции в 2007 году, когда хозяева одержали крупную победу со счетом 64:7

ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. Сборная Грузии по регби сыграет с командой Франции в тест-матче, который состоится в ноябре текущего года в Бордо, говорится в сообщении издания rugbyrama.fr.

Как отмечает издание, в ноябре сборная Франции планирует провести три тест-матча – 6 и 20 числа против Аргентины и Новой Зеландии, соответственно, а 13 числа – против Грузии на стадионе Chaban-Delmas.

Матч между сборными Грузии и Шотландии по регби
© Sputnik / STRINGER
Сборная Грузии по регби проведет тест-матч с Шотландией в Тбилиси

Ранее планировалось, что сборные Грузии и Франции сыграют в Сент-Этьене, но из-за пандемии коронавируса матч пришлось отменить.

Если тест-матч между сборными Грузии и Франции состоится, то эта игра станет второй между соперниками. Первый и пока единственный раз команды пересеклись на чемпионате мира во Франции в 2007 году. Тогда хозяева одержали крупную победу со счетом 64:7.

Стоит также отметить, что 17 июля текущего года сборная Грузии в Тбилиси проведет тест-матч с Шотландией. Время начала встречи и стадион, на котором состоится игра, пока не известны.

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Темы:
Новости грузинского регби (189)
Теги:
Сборная Грузии по регби, регби, Грузия

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