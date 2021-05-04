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Игрок Рубина Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия – лучший игрок "Рубина" по мнению болельщиков

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (238)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210504/251639875/Khvicha-Kvaratskheliya--luchshiy-igrok-Rubina-po-mneniyu-bolelschikov.html

За грузинского футболиста проголосовали 90% болельщиков казанского клуба

ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия, по мнению болельщиков, стал лучшим игроком "Рубина" в апреле.

Голосование проходило на сайте "Рубина", и за грузинского футболиста проголосовали 90% болельщиков казанского клуба.

В апреле Кварацхелия провел за "Рубин" три матча и забил победный гол в ворота "Сочи" (1:0). В апреле же грузинский полузащитник получил травму задней поверхности бедра в матче против "Урала" (1:0). С тех пор Кварацхелия не выходил на поле.

Кварацхелия уже в четвертый раз за сезон становится лучшим футболистом месяца по версии болельщиков. Грузинский полузащитник побеждал в номинации в августе, сентябре и октябре.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (238)
Теги:
футбол, Хвича Кварацхелия

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