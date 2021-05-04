Грузинский защитник попал в символическую сборную по итогам тура в РПЛ

Права на Кверквелия принадлежат московскому "Локомотиву", но с лета прошлого года защитник выступает за "Ротор" на правах аренды

ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. Центральный защитник сборной Грузии и волгоградского "Ротора" Саба Кверквелия попал в символическую сборную XXVIII тура чемпионата России по футболу по версии издания football.kulichki.net.

"В прошлом туре Кверквелия оформил рекордный автогол в РПЛ, но на сей раз был предельно собран и надежен. Выиграл все верховые единоборства, в которые вступал, да и внизу действовал не менее уверенно, своевременно разряжая обстановку выносами и не позволяя обыгрывать себя один в один. Опытный защитник помог "Ротору" добыть сухую победу, которая сохраняет для клуба шансы на спасение", – так характеризует игру Кверквелия издание.

В отчетном туре "Ротор" на своем поле обыграл "Ахмат" (1:0) и прервал серию из шести (!) сухих поражений подряд. За два тура до завершения чемпионата России, клуб из Волгограда находится в зоне стыковых матчей, имея в своем активе 21 очко.

Два оставшихся матча РПЛ "Ротор" проведет на выезде – 7 мая против "Сочи", а 16 мая против "Рубина".

Права на Кверквелия принадлежат московскому "Локомотиву", но с лета прошлого года защитник выступает за "Ротор" на правах аренды. В составе волгоградского клуба в текущем розыгрыше РПЛ Кверквелия провел 17 матчей.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.