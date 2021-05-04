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Николоз Басилашвили

Николоз Басилашвили проиграл в первом круге на турнире в Мадриде

© AFP / CHRISTOF STACHE
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210504/251644464/Nikoloz-Basilashvili-proigral-v-pervom-kruge-na-turnire-v-Madride.html

Основной проблемой Басилашвили в матче стала его подача. Процент попадания первым мячом составил всего 49 - против 71 у его соперника

ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (31 номер в рейтинге АТР) завершил свое выступление на турнире из серии "Мастерс" в Мадриде.

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В первом же круге Басилашвили в двух партиях (4:6, 5:7) уступил французу Бенуа Пэру (35). Матч продолжался один час и 14 минут.

Основной проблемой Басилашвили в матче стала его подача. Процент попадания первым мячом составил всего 49 (против 71 у Пэра). В итоге, француз сумел сделать пять брейков, а Басилашвили взял подачу соперника всего трижды.

Единственное, чем может себя утешать Басилашвили – 25 рейтинговыми очками и 15 тысячами евро призовых.

В минувшие выходные Басилашвили выиграл пятый в карьере турнир из серии АТР, победив в Мюнхене.

Что касается "Мастерса" в Мадриде, то общий призовой фонд турнира составляет три миллиона 226 тысяч евро, а действующим победителем является серб Новак Джокович.

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