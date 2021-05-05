Бывший наставник сборной Грузии по футболу нашел новое место работы

Вайсс является самым успешным тренером из Словакии – под его руководством сборная страны впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира

ТБИЛИСИ, 5 мая – Sputnik. Бывший главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс возглавит клуб "Слован" из Братиславы, сообщают словацкие СМИ.

Подробности соглашения между клубом и 56-летним словацким специалистом не сообщаются.

На посту главного тренера "Слована" Вайсс сменит Дарко Миланича, который был уволен со своей должности после поражения от "Спартака" из Трнавы (0:3) в последнем туре национального чемпионата.

Первый матч под руководством Вайсса "Слован" проведет в полуфинале Кубка Словакии против "Баньска-Бистрица".

Стоит отметить, что Вайсс уже возглавлял "Слован". Было это почти 10 лет назад. Специалист принял клуб в январе 2012 года, а в конце того же года подписал контракт с "Кайратом" из Алма-Аты.

Что касается сборной Грузии, то с ней Вайсс работал почти пять лет с марта 2016 года по ноябрь 2020. Под руководством словацкого специалиста сборная Грузии вышла в финал Лиги наций УЕФА дивизиона "D", где уступила Северной Македонии (0:1). После этого поражения Вайсс покинул пост главного тренера сборной Грузии.

Вайсс является самым успешным тренером из Словакии. Под его руководством сборная Словакии впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира (2010), где дошла до стадии 1/8 финала.