Грузинский дзюдоист выиграл турнир из серии "Большой шлем" в Казани

Лухум Чхвимиани, который выступал в весовой категории до 60 кг, в финале одержал победу над другим грузинским дзюдоистом Робертом Мшвидобадзе, выступающим за Россию

ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лухум Чхвимиани стал победителем турнира из серии "Большой шлем", проходящего в эти дни в Казани.

В финале соревнований в весовой категории до 60 кг Чхвимиани в дополнительное время одержал победу над Робертом Мшвидобадзе, выступающим за Россию.

До финала в Казани Чхвимиани и Мшвидобадзе встречались четыре раза, и во всех случаях победу праздновал российский дзюдоист.

Успех в Казани стал для Чхвимиани первой победой на турнирах из серии "Большой шлем". До этого момента грузинский дзюдоист трижды завоевывал бронзовые медали на соревнованиях подобного ранга.

В первый день турнира в Казани еще одну медаль для сборной Грузии мог завоевать Баграт Ниниашвили. Но в схватке за третье место в весовой категории до 66 кг грузинский спортсмен уступил Йессету Куанову из Казахстана.

Во второй день турнира сборную Грузии представят два дзюдоиста – Нугзар Таталашвили и Лука Капанадзе (оба -73 кг). Оба спортсмена впервые в карьере выступят на "Большом шлеме".

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