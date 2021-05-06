Грузинский дзюдоист выиграл турнир из серии "Большой шлем" в Казани

ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лухум Чхвимиани стал победителем турнира из серии "Большой шлем", проходящего в эти дни в Казани.
В финале соревнований в весовой категории до 60 кг Чхвимиани в дополнительное время одержал победу над Робертом Мшвидобадзе, выступающим за Россию.
До финала в Казани Чхвимиани и Мшвидобадзе встречались четыре раза, и во всех случаях победу праздновал российский дзюдоист.
Успех в Казани стал для Чхвимиани первой победой на турнирах из серии "Большой шлем". До этого момента грузинский дзюдоист трижды завоевывал бронзовые медали на соревнованиях подобного ранга.
В первый день турнира в Казани еще одну медаль для сборной Грузии мог завоевать Баграт Ниниашвили. Но в схватке за третье место в весовой категории до 66 кг грузинский спортсмен уступил Йессету Куанову из Казахстана.
Во второй день турнира сборную Грузии представят два дзюдоиста – Нугзар Таталашвили и Лука Капанадзе (оба -73 кг). Оба спортсмена впервые в карьере выступят на "Большом шлеме".
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