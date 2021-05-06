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Игрок Рубина Хвича Кварацхелия получил травму в матче 26-го тура чемпионата России

Кварацхелия восстановился от травмы и возможно сыграет против "Арсенала"

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1116)
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Sputnik Грузия
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Грузинский полузащитник казанского "Рубина" уже приступил с тренировкам - опасения, что он пропустит остаток сезона в РПЛ, не оправдались

ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Грузинский полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия восстановился от травмы и приступил к тренировке, сообщает издание "Спорт Бизнес Online".

Хвича Кварацхелия. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на Динамо Арене. Счет 1:0 в пользу грузинской команды
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
"Рубин" определился с ценой за Хвичу Кварацхелия

Кварацхелия получил повреждение задней части бедра 18 апреля в выездном матче против "Урала" (1:0). Изначально были опасения, что атакующий полузащитник пропустит остаток сезона в РПЛ.

После травмы Кварацхелия пропустил два матча российской премьер-лиги - против "Краснодара" (0:1) и "Динамо" (2:0). Ближайшую встречу "Рубин" проведет 8 мая на выезде против тульского "Арсенала".

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти.

Что касается "Рубина", то за два тура до завершения чемпионата России казанский клуб располагается в зоне еврокубков на четвертом месте (49 очков).

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Темы:
Спорт в Грузии (1116)
Теги:
Хвича Кварацхелия, футбол, спорт, Грузия

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