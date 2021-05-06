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Бека Ломтадзе уступил Гаджимураду Рашидову из России

Грузинские борцы остались без лицензий на Олимпийские игры в Токио

photo: United World Wrestling / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (239)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210506/251661826/Gruzinskie-bortsy-ostalis-bez-litsenziy-na-Olimpiyskie-igry-v-Tokio.html

На Олимпиаде в Токио сборная Грузии по вольной борьбе будет представлена только в трех весовых категориях из шести

ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Три грузинских борца вольного стиля – Отар Гогава (-57 кг), Бека Ломтадзе (-65 кг) и Сандро Аминашвили (-86 кг), не смогли завоевать лицензии на Олимпийские игры в Токио.

На заключительном олимпийском лицензионном турнире, который стартовал в Софии (Болгария), для получения путевки на ОИ в Токио необходимо было попасть в финал соревнований. Ни одному из грузинских борцов этого не удалось сделать.

Борец Ника Кенчадзе
photo: Geo Wrestling Official / FB
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Гогава в первом же поединке уступил 0:4 представителю Азербайджана – Георгию Эдишерашвили. Аминашвили дошел до 1/8 финала, где также проиграл борцу из Азербайджана – Абубакару Абакарову (5:14). Дальше всех по турнирной сетке продвинулся Ломтадзе, но и он завершил свое выступление в ¼ финала, уступив Магомедмураду Гаджиеву из Польши (1:2).

Это означает, что на Олимпиаде в Токио сборная Грузии по вольной борьбе будет представлена только в трех весовых категориях из шести: Автандил Кенчадзе (-74 кг), Элизбар Одикадзе (-97 кг) и Гено Петриашвили (-125 кг).

Что касается греко-римской борьбы, то здесь у сборной Грузии уже есть четыре лицензии (из шести). На ОИ в Токио поедут: Рамаз Зоидзе (-67 кг), Лаша Гобадзе (-87 кг), Георгий Мелия (-97 кг) и Якоб Каджая (-130 кг).

За лицензии в весовых категориях до 60 кг и 77 кг на турнире в Софии будут бороться Дато Чхартишвили и Бакури Гоголи соответственно.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (239)
Теги:
Олимпийские игры, борьба, Грузия

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