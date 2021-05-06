Сборная Грузии по дзюдо завоевала еще одну медаль на турнире в Казани

В заключительный день турнира "Большого шлема" в пятницу сборную Грузии представят четыре дзюдоиста

ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Грузинский дзюдоист Нугзар Таталашвили завоевал бронзовую медаль на турнире из серии "Большой шлем", проходящем в эти дни в Казани.

В схватке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 73 кг Таталашвили победил Вадима Шока из Беларуси.

Для 31-летнего Таталашвили это уже четвертая бронзовая медаль на турнирах "Большого шлема".

В этой же весовой категории сборную Грузии представлял Лука Капанадзе, но наш дзюдоист в первой же схватке уступил Марку Христову из Болгарии.

После двух соревновательных дней на турнире в Казани у сборной Грузии две медали. Накануне победителем "Большого шлема" стал Лухум Чхвимиани (-60 кг).

В заключительный день турнира (7 мая) сборную Грузии представят четыре дзюдоиста: Имеда Гоголадзе, Лука Майсурадзе (оба -90 кг), Онисе Санеблидзе (-100 кг) и Саба Инанеишвили (+100 кг).

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