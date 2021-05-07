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Давид Хочолава

Защитник сборной Грузии по футболу получил травму в матче чемпионата Украины

photo: FC Shakhtar / FB
Спорт
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Sputnik Грузия
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В середине первого тайма Хочолава был вынужден покинуть поле - у футболиста диагностировали повреждение задней поверхности бедра

ТБИЛИСИ, 7 мая – Sputnik. Центральный защитник сборной Грузии по футболу и украинского "Шахтера" Давид Хочолава получил травму в матче XXV тура чемпионата Украины против "Миная" (4:0).

В середине первого тайма Хочолава был вынужден покинуть поле. Как выяснилось позже, у футболиста диагностировали повреждение задней поверхности бедра, сообщает издание football.ua.

Это значит, что Хочолава не сможет помочь своей команде в заключительном матче украинской премьер-лиги против "Ингулеца", который состоится 9 мая.

С ноября прошлого года Хочолава был травмирован и восстановился только к середине марта. Однако у футболиста сразу же после этого был диагностирован коронавирус, и из-за этого защитник был вынужден пропустить отборочные матчи сборной Грузии к ЧМ-2022 в марте.

Тренер Владимир Вайсс
© Sputnik / STRINGER
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Стоит отметить, что в начале июня сборная Грузии проведет два товарищеских матча - с Румынией (2 июня) и Нидерландами (6 июня). Пока неизвестно – восстановиться ли Хочолава к этому сроку.

Хочолава выступает за "Шахтер" с лета 2017 года, куда он перешел из "Черноморца". За четыре сезона, проведенные в составе "горняков", защитник принял участие в 83 матчах (во всех турнирах) и забил три гола.

Что касается чемпионата Украины, то за один тур до его завершения "Шахтер" гарантировал себе второе место и участие в Лиге чемпионов УЕФА следующего сезона.

Чемпионом Украины стало киевское "Динамо".

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