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Матч ЦСКА - Рубин

"Арсенал" – "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1086)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210507/251667382/Arsenal--Rubin-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Арсенал" и "Рубин"

Чемпион России по футболу уже определился – это "Зенит". Известен и один из клубов, покидающих РПЛ по итогам сезона, – это "Тамбов". Но борьба за еврокубки и сохранение прописки в премьер-лиге все еще продолжается. С этой точки зрения матч между тульским "Арсеналом" и казанским "Рубином" можно считать центральным в XXIX туре.

За два тура до завершения чемпионата "Арсенал" находится в зоне стыковых матчей, но от прямого вылета "канониров" отделяют всего два очка. Однако ситуация кардинальным образом может поменяться, так как в отчетном туре "Уфа", находящаяся в зоне вылета, на своем поле примет эмоционально опустошенный после празднования чемпионства "Зенит".

В нынешнем сезоне "Арсенал" является абсолютно домашней командой – из 23 набранных очков 22 команда Парфенова заработала в Туле. Из четырех последних домашних матчей "канониры" выиграли три – у ЦСКА (2:1), "Краснодара" (1:0) и "Тамбова" (4:0). Уступили "оружейники" только "Спартаку" (1:2).

Футбол. РПЛ. Матч Крылья Советов - Арсенал
© photo: Sputnik / Anar Movsumov
Футбол. РПЛ. Матч "Крылья Советов" - "Арсенал"

"Рубин" решает другой вопрос – выход в еврокубки. На данный момент подопечные Леонида Слуцкого занимают четвертое место, набрав 49 очков. Но казанский клуб испытывает жесткую конкуренцию со стороны сразу трех команд: "Сочи", ЦСКА и "Динамо". При этом у и "Рубина" и "Сочи" самый благоприятный календарь в оставшихся двух турах.

Необходимо также отметить, что в матче с "Арсеналом" на поле может появиться Хвича Кварацхелия, который восстановился после травмы, полученной в середине апреля. Не факт, что грузинский полузащитник выйдет с первых минут, но главное – Слуцкий уже может рассчитывать на атакующего хавбека.

В предстоящей игре букмекеры отдают явное предпочтение "Рубину". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,3 (против 3,25 у "Арсенала"). Конечно, у "Рубина" состав значительно лучше и фактически нет проблемных зон. Даже в отсутствии Кварацхелия впереди отлично действуют Макаров и Деспотович. Но "Арсенал" понимает – потеря очков в матче может обернуться катастрофой. Хотя то же самое можно сказать и о "Рубине". Я не стану рисковать и предположу, что на классе гости сумеют выиграть хотя бы один тайм.

Ставка: "Рубин" выиграет хотя бы один тайм за 1,7.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1086)
Теги:
прогноз на футбольный матч, Чемпионат России по футболу, ФК "Арсенал" Тула, клуб "Рубин"

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