Грузинский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире в Казани

ТБИЛИСИ, 7 мая – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лука Майсурадзе завоевал бронзовую медаль на турнире из серии "Большой шлем" в Казани.

В поединке за третье место в весовой категории до 90 кг Майсурадзе взял верх над Акселем Клергетом из Франции.

Для 23-летнего Майсурадзе турнир в Казани стал дебютным в этой весовой категории. До этого грузинский дзюдоист выступал в категории до 81 кг.

Стоит также отметить, что Майсурадзе третий раз в карьере поднимается на пьедестал почета на турнирах "Большого шлема". До этого у него было серебро в Абу-Даби (2019) и бронза в Екатеринбурге (2019).

В заключительный соревновательный день турнира в Казани сборную Грузии представили еще три дзюдоиста – Имеда Гоголадзе (-90 кг), Онисе Санеблидзе (-100 кг) и Саба Инанеишвили (+100 кг). Ближе всех к медали был Санеблидзе, который в поединке за бронзу уступил Ниязу Билялову из России.

Таким образом, на "Большом шлеме" в Казани дзюдоисты сборной Грузии завоевали три медали. Ранее чемпионом соревнований стал Лухум Чхвимиани (-60 кг), а Нугзар Таталашвили (-73 кг) завоевал бронзу.

В общекомандном медальном зачете среди мужчин сборная Грузии заняла второе место. Безоговорочное первое место у команды России, дзюдоисты которой завоевали 10 медалей (3-4-3). Третью строчку между собой разделили сборные Японии, Венгрии и Нидердандов.