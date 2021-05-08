ЦСКА - "Краснодар": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программа второго игрового дня XXIX тура чемпионата России завершится в Москве матчем между ЦСКА и "Краснодаром".

Еще в середине апреля ЦСКА реально мог рассчитывать на место в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон. Но три последних матча "армейцы" откровенно провалили, набрав всего одно очко. Подопечные Олича уступили "Сочи" (1:2) и "Спартаку" (0:1), а в минувшие выходные не сумели дома обыграть "тонущую" "Уфу", поделив очки (1:1). Все эти результаты стали следствием колоссального количества игроков, находящихся в лазарете у "красно-синих" (Фернандес, Набабкин, Магнуссон).

Более того, игру с "Краснодаром" пропустит и главная ударная сила "армейцев" – Никола Влашич. У хорватского нападающего травма колена. А ведь ЦСКА необходимо догонять и обгонять "Рубин" и "Сочи".

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Футбол. Лига чемпионов. Матч "Краснодар" — ПАОК

"Краснодару", в принципе, уже ничего не нужно – им бы просто доиграть этот крайне неудачный сезон. "Быки" слишком далеки от зоны еврокубков, но и вылет в ФНЛ им не грозит. Но если команде ничего не нужно, то для главного тренера "Краснодара" Виктора Гончаренко это очень принципиальное противостояние. Еще совсем недавно белорусский специалист возглавлял именно ЦСКА. Вполне возможно, что Гончаренко захочет "отомстить" руководству своего бывшего клуба за отставку и выпустит на поле основной состав.

В предстоящей игре букмекеры явное предпочтение отдают хозяевам. Победу ЦСКА можно взять за 1,96 (против 3,6 у "Краснодара"). Оно и понятно – "армейцы" предельно мотивированны, а в заключительном туре им предстоит столичное дерби с "Динамо". С другой стороны, из-за проблем в обороне, ЦСКА пропустил в шести из семи последних матчей. Так почему бы и "быкам" не попытать счастья у чужих ворот? Думаю, "Краснодар" на один или два гола наиграет.

Ставка: "Краснодар" забьет один или два гола за 1,61.