14:52 08 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1450
  • 100 RUB4.6319
  • USD3.4324
Поиск
Новый футбольный стадион в Батуми международного класса - тренировка батумского Динамо

Батуми в ожидании футбольного праздника – скоро начнется матч между двумя "Динамо"

© Sputnik / Seyran Baroyan
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спорт в Грузии (1117)
153 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/08/251671725.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210508/251671459/Batumi-v-ozhidanii-futbolnogo-prazdnika.html

Билеты на матч между "Динамо" Батуми и "Динамо" Тбилиси были распроданы всего за несколько часов

ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Столица черноморского побережья Грузии – Батуми – в ожидании большого футбольного праздника: 8 мая в рамках XII тура Национальной лиги чемпионата Грузии состоится центральный матч второго круга, в котором "Динамо" Батуми примет "Динамо" Тбилиси. Встреча начнется в 20:15 по местному времени.

Предстоящая встреча станет центральной сразу по нескольким причинам. Во-первых, исходя из турнирной ситуации, столичное "Динамо" лидирует в чемпионате, но опережает батумский клуб всего на три очка, и в случае успеха хозяева догонят тбилисскую команду; во-вторых, между собой встречаются чемпион и вице-чемпион прошлого сезона. Более того, скорее всего, именно эти два клуба будут бороться за победу в Национальной Лиге и в этом году.

И, наконец, в-третьих, матч состоится на новом батумском стадионе (открытом в октябре прошлого года), с новым газоном (специальное гибридное покрытие поля) и, что самое главное, в присутствии 6 200 болельщиков. Кстати, билеты на матч были проданы буквально за несколько часов.

Несколько фактов о противостоянии "Динамо" Тбилиси и "Динамо" Батуми:

  • В матче первого круга, состоявшемся в Тбилиси, победил батумский клуб со счетом 1:0
  • В рамках чемпионата Грузии команды встречались 61 раз. У "Динамо" Тбилиси существенное преимущество: 41 победа при 10 ничьих и 10 поражениях.
  • Самый популярный счет в противостоянии двух "Динамо" – 1:0 (12 раз); цифры 2:1 горели на табло восемь раз, семь раз встречи завершались со счетом 3:1.
  • Самый крупный счет был зафиксирован в 1994 году (18 сентября), когда "Динамо" Тбилиси победило 5:3. В том матче все мячи в составе победителей забили братья Арвеладзе – Арчил оформил хет-трик, а Шота – дубль.
  • Самая крупная победа "Динамо" Тбилиси над "Динамо" Батуми состоялась в 2007 году – 7:0. У батумцев показатель скромней – 3:0 в 2004 году.
Темы:
Спорт в Грузии (1117)
Теги:
Грузия, спорт, Батуми, футбол, ФК "Динамо" Тбилиси, ФК "Динамо" Батуми

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Комендантский час в столице Грузии - пустые улицы и площадь Георгия Саакадзе
"Комендантский час" и Тбилиси: пустые улицы против коронавируса - фото
Грузинский спорт: новый стадион в Батуми поражает своим видом - видео
Столица футбола? Новый стадион в Батуми поражает своим видом – видео
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться