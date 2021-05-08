Батуми в ожидании футбольного праздника – скоро начнется матч между двумя "Динамо"

Билеты на матч между "Динамо" Батуми и "Динамо" Тбилиси были распроданы всего за несколько часов

ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Столица черноморского побережья Грузии – Батуми – в ожидании большого футбольного праздника: 8 мая в рамках XII тура Национальной лиги чемпионата Грузии состоится центральный матч второго круга, в котором "Динамо" Батуми примет "Динамо" Тбилиси. Встреча начнется в 20:15 по местному времени.

Предстоящая встреча станет центральной сразу по нескольким причинам. Во-первых, исходя из турнирной ситуации, столичное "Динамо" лидирует в чемпионате, но опережает батумский клуб всего на три очка, и в случае успеха хозяева догонят тбилисскую команду; во-вторых, между собой встречаются чемпион и вице-чемпион прошлого сезона. Более того, скорее всего, именно эти два клуба будут бороться за победу в Национальной Лиге и в этом году.

И, наконец, в-третьих, матч состоится на новом батумском стадионе (открытом в октябре прошлого года), с новым газоном (специальное гибридное покрытие поля) и, что самое главное, в присутствии 6 200 болельщиков. Кстати, билеты на матч были проданы буквально за несколько часов.

Несколько фактов о противостоянии "Динамо" Тбилиси и "Динамо" Батуми:

В матче первого круга, состоявшемся в Тбилиси, победил батумский клуб со счетом 1:0