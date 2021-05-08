Батуми в ожидании футбольного праздника – скоро начнется матч между двумя "Динамо"

ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Столица черноморского побережья Грузии – Батуми – в ожидании большого футбольного праздника: 8 мая в рамках XII тура Национальной лиги чемпионата Грузии состоится центральный матч второго круга, в котором "Динамо" Батуми примет "Динамо" Тбилиси. Встреча начнется в 20:15 по местному времени.
Предстоящая встреча станет центральной сразу по нескольким причинам. Во-первых, исходя из турнирной ситуации, столичное "Динамо" лидирует в чемпионате, но опережает батумский клуб всего на три очка, и в случае успеха хозяева догонят тбилисскую команду; во-вторых, между собой встречаются чемпион и вице-чемпион прошлого сезона. Более того, скорее всего, именно эти два клуба будут бороться за победу в Национальной Лиге и в этом году.
И, наконец, в-третьих, матч состоится на новом батумском стадионе (открытом в октябре прошлого года), с новым газоном (специальное гибридное покрытие поля) и, что самое главное, в присутствии 6 200 болельщиков. Кстати, билеты на матч были проданы буквально за несколько часов.
Несколько фактов о противостоянии "Динамо" Тбилиси и "Динамо" Батуми:
- В матче первого круга, состоявшемся в Тбилиси, победил батумский клуб со счетом 1:0
- В рамках чемпионата Грузии команды встречались 61 раз. У "Динамо" Тбилиси существенное преимущество: 41 победа при 10 ничьих и 10 поражениях.
- Самый популярный счет в противостоянии двух "Динамо" – 1:0 (12 раз); цифры 2:1 горели на табло восемь раз, семь раз встречи завершались со счетом 3:1.
- Самый крупный счет был зафиксирован в 1994 году (18 сентября), когда "Динамо" Тбилиси победило 5:3. В том матче все мячи в составе победителей забили братья Арвеладзе – Арчил оформил хет-трик, а Шота – дубль.
- Самая крупная победа "Динамо" Тбилиси над "Динамо" Батуми состоялась в 2007 году – 7:0. У батумцев показатель скромней – 3:0 в 2004 году.