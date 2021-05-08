Сборная Грузии по греко-римской борьбе осталась без двух олимпийских лицензий

Это означает, что на ОИ в Токио сборная Грузии по греко-римской борьбе будет представлена только в четырех весовых категориях из шести

ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Два грузинских борца греко-римского стиля – Дато Чхартишвили (-60 кг) и Бакур Гоголи (-77 кг) не смогли завоевать лицензии на Олимпийские игры в Токио.

На заключительном олимпийском лицензионном турнире в Софии (Болгария), для получения путевки на ОИ в Токио необходимо было попасть в финал соревнований. Ни Чхартишвили, ни Гоголи этого не удалось сделать.

Гоголи в 1/4 финала уступил представителю Болгарии Аику Мнацаканяну (2:6), а Чхартишвили до заветной цели не хватило одного шага – в полуфинальной схватке он уступил Виктору Чобану из Румынии (1:2).

Это означает, что на ОИ в Токио сборная Грузии по греко-римской борьбе будет представлена только в четырех весовых категориях из шести: Рамаз Зоидзе (-67 кг), Лаша Гобадзе (-87 кг), Георгий Мелия (-97 кг) и Якоб Каджая (-130 кг).

Что касается сборной Грузии по вольной борьбе, то на Играх в Токио она будет представлена в трех весовых категориях из шести: Автандил Кенчадзе (-74 кг), Элизбар Одикадзе (-97 кг) и Гено Петриашвили (-125 кг).

XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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