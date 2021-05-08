"Динамо" Батуми обыграло "Динамо" Тбилиси в центральном матче XII тура

Благодаря этой победе динамовцы Батуми обошли "Динамо" Тбилиси в турнирной таблице и переместились на первое место

ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. "Динамо" Батуми у себя дома на новом стадионе обыграло "Динамо" Тбилиси со счетом 1:0 в матче XII тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу.

Единственный гол во встрече был забит в самой концовке первого тайма. Хозяева "продавили" оборону столичного клуба: Георгий Панцулая выиграл силовую борьбу у Хвадагиани и отдал идеальный пас на Джабу Джигаури, который пробил низом точно в угол.

На протяжении всей встречи динамовцы Батуми владели заметным игровым преимуществом. Подопечные Гии Гегучадзе нанесли восемь ударов в створ ворот соперника, тогда как футболисты столичного клуба лишь раз побеспокоили голкипера хозяев – Лазаре Купатадзе.

Игра получилась достаточно жесткой, что соответствовало статусу матча. В общей сложности футболисты обоих клубов нарушили правила 35 раз, а главный арбитр встречи Ираклий Квирикашвили показал шесть желтых карточек.

Благодаря этой победе динамовцы Батуми обошли "Динамо" Тбилиси в турнирной таблице и переместились на первое место. У обоих клубов по 25 набранных очков, но черноморский клуб опережает столичную команду по дополнительным показателям.