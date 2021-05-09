Грузинский сумоист стартовал с поражения на летнем турнире в Токио

Во второй день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасира Востока, встретится с восьмым маэгасирой Востока

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин), стартовал с поражения на летнем турнире Хару басё в Токио.

В первый соревновательный день Тотиносин уступил самому тяжелому сэкитори (почти два центнера) – монгольскому исполину Итинодзё. Горгадзе не устоял под натиском соперника и покинул пределы дохё.

После этой схватки счет в очном противостоянии соперников стал 16:9 в пользу грузинского сумоиста.

Во второй день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасира Востока, встретится с восьмым маэгасирой Востока – Цуругисё. Ранее соперники между собой не пересекались.

Летний турнир Хару басё продлится до 23 мая.

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