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Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин)

Грузинский сумоист стартовал с поражения на летнем турнире в Токио

photo: Ministry of culture and sport of Georgia / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (242)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210509/251685477/Gruzinskiy-sumoist-startoval-s-porazheniya-na-letnem-turnire-v-Tokio.html

Во второй день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасира Востока, встретится с восьмым маэгасирой Востока

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин), стартовал с поражения на летнем турнире Хару басё в Токио.

В первый соревновательный день Тотиносин уступил самому тяжелому сэкитори (почти два центнера) – монгольскому исполину Итинодзё. Горгадзе не устоял под натиском соперника и покинул пределы дохё.

Грузинский сумоист Горгодзе
© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
Чуда не произошло – Тотиносин завершил турнир в Токио "в минусе"

После этой схватки счет в очном противостоянии соперников стал 16:9 в пользу грузинского сумоиста.

Во второй день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасира Востока, встретится с восьмым маэгасирой Востока – Цуругисё. Ранее соперники между собой не пересекались.

Летний турнир Хару басё продлится до 23 мая.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (242)
Теги:
Япония, Леван Горгадзе, сумо

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