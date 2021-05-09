"Урал" - "Ростов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программу заключительного игрового дня XXIX тура чемпионата России по футболу откроет матч в Екатеринбурге между местным "Уралом" и "Ростовом". Обе команды уже готовятся к отпуску и никаких турнирных задач не решают.

В четырех последних матчах РПЛ "Урал" не одержал ни одной победы – поражения от "Рубина" и "Химок" с одинаковым счетом 0:1 и две ничьи – с "Динамо" (2:2) и "Ахматом" (1:1). Показатели не самые лучшие, но гарантировавшие "шмелям" сохранение прописки в премьер-лиге (на фоне ужасной игры конкурентов). Наставник "Урала" Юрий Матвеев может спокойно выдохнуть и начать готовить команду к следующему сезону.

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – "Ростов"

Что касается "Ростова", то "желто-синие" увязли в середине турнирной таблицы и уже давно не решают никаких стратегических задач. Подопечные Валерия Карпина выдали серию из трех поражений подряд, но нашли в себе силы реабилитироваться перед болельщиками, обыграв в двух последних турах "Арсенал" (1:0) и "Тамбов" (2:0). Прямо скажем, не выдающееся достижение, так как оба клуба прозябают в самом низу турнирной таблицы ("Тамбов" к тому времени уже официально покинул РПЛ).

Предстоящий матч для "Урала" станет последним домашним в нынешнем сезоне. И хотя клубу уже ничего не нужно, думаю, на последок "шмели" захотят подарить своим фанатам положительные эмоции. Фаворитом матча букмекеры считают "Ростов". На их победу можно поставить с коэффициентом 2,65 (против 2,9 у хозяев), но, как мне кажется, "Урал" отберет у гостей очки.

Я бы предложил сыграть ставку, что в матче будет ничья или "Урал" победит с разницей в один мяч. "Шмели" – самая миролюбивая команда РПЛ – 13 ничьих в 29 матчах, а четыре из шести побед, одержанных дома, были с разницей в один мяч. К тому же, не думаю, что "Ростов" на финише чемпионата сумеет одержать третью победу подряд.

Ставка: победа "Урал" в один мяч или ничья за 1,92.

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