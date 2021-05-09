Форвард сборной Грузии по футболу помог своему клубу пробиться в элиту

Грузинский футболист оформил дубль и отметился голевой передачей в игре за право участия в высшем дивизионе

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе, выступающий за бельгийский "Серен", помог своему клубу пробиться в элиту бельгийского чемпионата.

В ответном матче за право участия в высшем дивизионе чемпионата Бельгии "Серен" в гостях обыграл "Васланд-Беверен" со счетом 5:2 (первая игра завершилась вничью 1:1). Микаутадзе оформил дубль и отметился голевой передачей.

Голы в ворота "Беверена" стали для Микаутадзе 21 и 22 в текущем сезоне в составе "Серена" (во всех турнирах). 20-летний Грузинский нападающий стал лучшим бомбардиром не только своего клуба, но и второго дивизиона чемпионата Бельгии.

Микаутадзе выступает за "Серен" на правах аренды, так как права на футболиста принадлежат французскому "Мецу". С большой долей вероятности, следующий сезон грузин проведет уже в "Лиге 1", в составе "темно-бордовых".

В середине марта Микаутадзе, который является гражданином Франции, получил грузинский паспорт и получил приглашение в сборную Грузии по футболу. Его дебют в составе национальной команды состоялся в отборочном матче ЧМ-2022 против Швеции (0:1). Микаутадзе вышел на замену на 84 минуте. Правда, в этой же игре форвард получил небольшое повреждение и был вынужден пропустить матчи против Испании (1:2) и Греции (1:1).

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