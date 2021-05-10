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Футбол. РПЛ. Матч Спартак — Сочи

"Спартак" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1089)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Спартак" и "Химки"

Завершать программу XXIX тура чемпионата России по футболу будет противостояние между "Спартаком" и "Химками", в котором "красно-белые", скорее всего, сделают существенный шаг в направлении Лиги чемпионов УЕФА.

В двух оставшихся турах "Спартаку" необходимо набрать четыре очка, чтобы гарантировать себе второе место в чемпионате. Благодарить "народная команда" должна "Локомотив", который, играя в большинстве с 73 минуты, не сумел дожать "Динамо" (0:0). На данный момент у клубов по 53 очка, но по личным встречам "железнодорожники" имеют преимущества над "Спартаком" (2:0 победа дома и 1:2 поражение на выезде).

"Химки" уже ни на что не претендуют. Подопечные Игоря Черевченко располагаются на восьмом месте – на безопасном расстоянии от зоны вылета, но и достаточно далеко от еврокубков. Вполне логично, что хозяева считаются ярко выраженными фаворитами матча. На победу "Спартака" можно поставить с коэффициентом 1,32 (против 10,5 у гостей).

Футбол. РПЛ. Матч Химки – Краснодар
© photo: Sputnik / Anton Denisov
Футбол. РПЛ. Матч "Химки" – "Краснодар"

Конечно, для надежности можно взять чистую победу москвичей. "Спартаку" гораздо легче будет выиграть дома у "Химок", а потом просто не проиграть "Ахмату" на выезде, чем наоборот. Но, лично мне кажется, что при такой мотивации, как у "Спартака", даже коэффициент 1,32 слишком завышен. Поэтому я предлагаю рассмотреть вариант с тоталом.

Два последних матча в РПЛ "Спартак" выиграл – у ЦСКА (1:0) и "Арсенала" (2:1). С одной стороны победы вроде убедительные, но с другой – вопросы к игре подопечных Тедеско все равно есть. Думаю, для хозяев матч получится не совсем простым и мы с вами увидим два или три забитых гола.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 2,14.

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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1089)
Теги:
ФК "Спартак" Москва, Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол

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