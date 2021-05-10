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Футболист Хвича Кварацхелия

Участие Кварацхелия в заключительном матче чемпионата России под вопросом

© AP Photo / Giannis Papanikos
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (151)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210510/251691209/Uchastie-Kvaratskheliya-v-zaklyuchitelnom-matche-chempionata-Rossii-pod-voprosom.html

Кварацхелия пропустил три матча российской-премьер-лиги – против "Краснодара" (0:1), "Динамо" (2:0) и "Арсенала" (4:2)

ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий не знает, сможет ли сыграть Хвича Кварацхелия в заключительном матче РПЛ против "Ротора".

"Пока ничего не могу сказать, давайте подождем", - ответил Слуцкий на вопрос журналиста о возвращении в строй грузинского полузащитника.

Игрок Рубина Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Хвича Кварацхелия – лучший игрок "Рубина" по мнению болельщиков

Ранее сообщалось, что Кварацхелия восстановился от повреждения задней поверхности бедра, которое полузащитник получил 18 апреля в матче против "Урала", и приступил к тренировкам в общей группе. Однако, на матч против "Арсенала" грузинский футболист даже не попал в заявку.

После травмы Кварацхелия пропустил три матча российской-премьер-лиги – против "Краснодара" (0:1), "Динамо" (2:0) и "Арсенала" (4:2).

Заключительный матч РПЛ "Рубин" проведет дома 16 мая против "Ротора". На данный момент "Рубин" занимает четвертое место в турнирной таблице и в случае победы над "Ротором" сохранит место в зоне еврокубков.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти.

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Темы:
Грузинские футболисты в России (151)
Теги:
Хвича Кварацхелия, клуб "Рубин", Чемпионат России по футболу, футбол

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