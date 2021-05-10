Лучший результат грузинского теннисиста, 16 место в мировом рейтинге, был зафиксирован в июне-июле 2019 года

ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили вернулся в топ-30 сильнейших теннисистов мира согласно обновленному рейтингу АТР, опубликованному в понедельник, 10 мая.

На минувшей неделе Басилашвили проиграл в первом же круге "Мастерса" в Мадриде, но, несмотря на это, поднялся в рейтинге АТР на одну позицию, заняв 30 место и набрав 1,885 очка.

Последний раз Басилашвили входил в топ-30 сильнейших теннисистов мира в августе прошлого года. Лучший результат грузинского теннисиста – 16 место в рейтинге АТР в июне-июле 2019 года.

В нынешнем сезоне Басилашвили выиграл два турнира из серии АТР-250 – в Дохе и в Мюнхене. В финале катарского турнира грузин обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута (7:6, 6:2), а в Германии хозяина корт - Яна-Леннарда Штруффа (6:4, 7:6). Также Басилашвили может занести себе в актив полуфинал турнира в Кальяри (Италия).

В общей сложности Басилашвили в этом году провел 25 матчей, в 14 из которых одержал победу. Общая сумма заработанных призовых составляет 362 тысячи долларов.

Следующий турнир, в котором примет участие Басилашвили, – "Мастерс" в Риме. В первом же круге грузинскому теннисисту предстоит сыграть с девятой ракеткой мира – Маттео Берриттини из Италии. Соперники встречались между собой четыре раза, и пока в их очном противостоянии ничья 2:2.

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