Грузинский сумоист одержал первую победу на летнем турнире в Токио

ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал первую победу на летнем турнире Нацу басё, проходящем в эти дни в Токио.

Во второй соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, вытеснил за соломенную окантовку восьмого маэгасиру Востока – Цуругисё. Эта схватка стала первой в очном противостоянии двух сумоистов.

Следующий поединок на турнире Тотиносин проведет против седьмого маэгасиры Запада – Такарафудзи. Соперники встречались совсем недавно – на весеннем Кубке императора. Тогда, в напряженном поединке, который продолжался больше минуты, победу одержал Тотиносин. На данный момент счет в очном противостоянии двух спортсменов 13:9 в пользу грузинского богатыря.

Летний турнир Нацу басё продлится в Токио до 23 мая.

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