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Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин

Грузинский сумоист одержал первую победу на летнем турнире в Токио

© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (243)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210510/251694781/Gruzinskiy-sumoist-oderzhal-pervuyu-pobedu-na-letnem-turnire-v-Tokio.html

Следующий поединок на турнире грузинский сумоист проведет против седьмого маэгасиры Запада – Такарафудзи

ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал первую победу на летнем турнире Нацу басё, проходящем в эти дни в Токио.

Во второй соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, вытеснил за соломенную окантовку восьмого маэгасиру Востока – Цуругисё. Эта схватка стала первой в очном противостоянии двух сумоистов.

Следующий поединок на турнире Тотиносин проведет против седьмого маэгасиры Запада – Такарафудзи. Соперники встречались совсем недавно – на весеннем Кубке императора. Тогда, в напряженном поединке, который продолжался больше минуты, победу одержал Тотиносин. На данный момент счет в очном противостоянии двух спортсменов 13:9 в пользу грузинского богатыря.

Летний турнир Нацу басё продлится в Токио до 23 мая.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (243)
Теги:
Япония, Леван Горгадзе, сумо

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