Сборная Грузии по регби проведет два матча с действующими чемпионами мира

Единственный раз соперники пересекались на Кубке мира в 2003 году, и тогда победу одержали южноафриканцы со счетом 46:19

ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Сборная Грузии по регби проведет в июле два тест-матча с действующими чемпионами мира – сборной ЮАР, говорится в сообщении Союза регби Грузии.

Матчи пройдут 3 и 10 июля в ЮАР. Города, в которых состоятся встречи, пока не определены.

"Для нас большая честь сыграть со сборной ЮАР. С южноафриканской сборной мы встречались только однажды – на Кубке мира 2003 года. С тех пор прошло много времени. Сборная ЮАР стала чемпионом мира, но и "Лелос" сделали большой шаг вперед. Мы очень ценим наши дружественные и близкие отношения с регби ЮАР", - сказал вице-президент Союза регби Грузии Бачо Хурцидзе.

Необходимо отметить, что сборные ЮАР и Грузии впервые в истории сыграют не на чемпионате мира. Единственный раз "Спрингбокс" и "Лелос" пересекались на Кубке мира в 2003 году, и тогда победу одержали южноафриканцы со счетом 46:19.

По возвращении из ЮАР "Лелос" проведут еще один тест-матч – 17 июля в Тбилиси против Шотландии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.