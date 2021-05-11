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Сборная Грузии по регби

Сборная Грузии по регби проведет два матча с действующими чемпионами мира

photo: courtesy of Georgian Rugby Union
Спорт
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Темы:
Новости грузинского регби (190)
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Единственный раз соперники пересекались на Кубке мира в 2003 году, и тогда победу одержали южноафриканцы со счетом 46:19

ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Сборная Грузии по регби проведет в июле два тест-матча с действующими чемпионами мира – сборной ЮАР, говорится в сообщении Союза регби Грузии.

Матчи пройдут 3 и 10 июля в ЮАР. Города, в которых состоятся встречи, пока не определены.

Встреча сборных Грузии и Франции по регби в рамках чемпионата мира U20
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Сборная Грузии по регби сыграет с Францией в тест-матче

"Для нас большая честь сыграть со сборной ЮАР. С южноафриканской сборной мы встречались только однажды – на Кубке мира 2003 года. С тех пор прошло много времени. Сборная ЮАР стала чемпионом мира, но и "Лелос" сделали большой шаг вперед. Мы очень ценим наши дружественные и близкие отношения с регби ЮАР", - сказал вице-президент Союза регби Грузии Бачо Хурцидзе.

Необходимо отметить, что сборные ЮАР и Грузии впервые в истории сыграют не на чемпионате мира. Единственный раз "Спрингбокс" и "Лелос" пересекались на Кубке мира в 2003 году, и тогда победу одержали южноафриканцы со счетом 46:19.

По возвращении из ЮАР "Лелос" проведут еще один тест-матч – 17 июля в Тбилиси против Шотландии.

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Темы:
Новости грузинского регби (190)
Теги:
ЮАР, Сборная Грузии по регби, регби, Грузия

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